В аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7. Самолет следовал из Симферополя в Москву. По данным телеграм-канала Baza, пилоты доложили диспетчерам, что ..

В аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7. Самолет следовал из Симферополя в Москву.По данным телеграм-канала Baza, пилоты доложили диспетчерам, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь остальной самолет. Обстоятельства случившегося выясняются.Обновление. Авиакомпания S7 дала официальный комментарий о сложившейся ситуации. "Информация о наличии взрывного устройства у пассажирки рейса S7 2008 Симферополь – Москва не подтвердилась. Все пассажиры вышли из самолета и повторно проходят контроль безопасности в терминале аэропорта. С пассажиркой, заявившей о наличии взрывного устройства, работают сотрудники спецслужб, идет дополнительный досмотр самолета", – заявили представители пресс-службы.