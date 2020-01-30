В деревне Черновская Вологодской области местный житель набросился с ножом на свою жену в ходе ссоры. От полученного ранения женщина скончалась, сообщает . Трагедия произошла 29 января ..

В деревне Черновская Вологодской области местный житель набросился с ножом на свою жену в ходе ссоры. От полученного ранения женщина скончалась, сообщает .Трагедия произошла 29 января вечером. По предварительным данным, супругов навестила их знакомая. Во время застолья глава семьи поссорился с гостьей. Жена заступилась за подругу. Тогда мужчина разозлился и нанес супруге ножевое ранение.