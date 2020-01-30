Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обрушилась с критикой на действующего президента Владимира Зеленского. По ее словам, глава страны ведет общество к расколу.

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обрушилась с критикой на действующего президента Владимира Зеленского. По ее словам, глава страны ведет общество к расколу.Общественный деятель напомнила, что перед президентской гонкой Владимир Зеленский пообещал избирателям пересмотреть языковой закон, принятый правительством Петра Порошенко в июле 2019 года. Он предусматривает, что украинский язык должен использоваться в органах власти и во всех других публичных сферах жизни.Материал дополняется.