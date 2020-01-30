По словам заявительницы, ей на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын задержан по подозрению в совершении преступления...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Метрогородок задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в мошеннических действиях», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 58-летняя жительница столицы. По словам заявительницы, ей на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ее сын задержан по подозрению в совершении преступления. За освобождение родственника от уголовной ответственности мужчина потребовал 45 тысяч рублей. Потерпевшая согласилась и передала денежные средства, выбросив их из окна. Через некоторое время женщина позвонила своему сыну и поняла, что ее обманули.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Привольной улице. Им оказался ранее неоднократно судимый 48-летний мужчина.В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили причастность задержанного к аналогичному противоправному деянию в отношении 80-летней москвички. Пенсионерка около своего дома на Открытом шоссе передала злоумышленнику 60 тысяч рублей за освобождение ее родственника от уголовной ответственности.Следствием ОМВД России по району Метрогородок возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73