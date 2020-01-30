Злоумышленники, угрожая потерпевшей предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у нее денежные средства и два мобильных телефона...

Оперативники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Люблино задержали подозреваемых в квартирном разбое.В отдел полиции поступило заявление от 19-летней девушки. Со слов потерпевшей, в ее съемной квартире на Краснодарской улице двое неизвестных угрожали ей предметом, похожим на пистолет, после чего похитили личное имущество.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории Москвы задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за аналогичные противоправные деяния приезжие в возрасте 24 и 26 лет.Установлено, что накануне заявительница в сети Интернет познакомилась с неизвестным молодым человеком и договорилась с ним о встрече. Через некоторое время новый знакомый вместе со своим другом пришли к заявительнице домой. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они открыто похитили денежные средства и два мобильных телефона, один из которых принадлежал соседке потерпевшей, после чего скрылись. Согласно проведенному исследованию, изъятый пистолет является сигнальным.Следственным отделением ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18