Американский актер Шон Уайсс проник в чужой гараж и забрался в машину, разбив стекло. По данным калифорнийской полиции, в тот момент он находился в состоянии наркотического ..

Американский актер Шон Уайсс проник в чужой гараж и забрался в машину, разбив стекло. По данным калифорнийской полиции, в тот момент он находился в состоянии наркотического опьянения.Летом 2018 года Уайсса задержали за употребление запрещенных веществ. Артист был вынужден провести несколько месяцев в реабилитационном центре. После лечения он был арестован за кражу в магазине.Напомним, Шон Уайсс прославился благодаря ролям в различных телесериалах. В числе его заметных работ – проекты "Сабрина – маленькая ведьма", "Хулиганы и Ботаны" и "Факультет", сообщает Lenta.ru.