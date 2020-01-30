Речь, в частности, идет о выплатах Героям Советского Союза и Героям Труда, пособиях на погребение, страховых выплатах от несчастных случаев на производстве.

Ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза и Героям Труда с 1 февраля в России будут проиндексированы на 3%, также увеличатся пособия на погребение, страховые выплаты от несчастных случаев на производстве и другие выплаты. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Минтруда РФ."По официальной информации Росстата, индекс потребительских цен в декабре 2019 года к декабрю 2018 года составляет 103%. Таким образом, исходя из указанного значения индекса потребительских цен, ряд выплат, пособий и компенсаций в 2020 году индексируется на 3%", - говорится в сообщении.В министерстве уточнили, что будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, ежемесячные денежные выплаты и ежегодная денежная компенсация инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, ежемесячная денежная выплата Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.Также увеличатся компенсационные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, социальные пособия на погребение, ежемесячные страховые выплаты от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.