В поисках помогла жительница Владимира, увидевшая фотографию мальчика в интернете

Благодаря усилиям полицейских и волонтёров поискового отряда «Лиза Алерт» во Владимире был найден 14-летний подросток, несколько дней назад пропавший в Лакинске.По словам волонтёров, им очень помогла девушка, увидевшая пост ВКонтакте с фотографией пропавшего Гриши. Приглядевшись повнимательнее, она вспомнила, что видела похожего парня во Владимире и сообщила об этом в правоохранительные органы.Получив наводку, волонтёры вместе с полицией принялись «отрабатывать улицы» города. Гриша был найден в течение пары часов. Сейчас он находится дома, с родителями.