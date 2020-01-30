В Ямало-Ненецком автономном округе мужчины отпугнули трех собак, которые напали на возвращавшегося домой школьника. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.

В Ямало-Ненецком автономном округе мужчины отпугнули трех собак, которые напали на возвращавшегося домой школьника. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.Инцидент произошел днем 29 января в поселке Аксарка. На кадрах видно, как три пса сначала играют между собой, а затем атакуют шедшего мимо мальчика. Окружив его, они сбили ребенка с ног и начали кусать. От дальнейшей расправы юнца спасли прохожие: мужчины бросились на помощь и криками отогнали животных. Школьник не пострадал.Замглавы администрации Приуральского района в беседе с ИА "Север-Пресс" отметил, что бездомных собак в поселке нет, а хозяина одного из псов, которые участвовали в нападении, уже установили.