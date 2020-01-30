Главный исследователь второй группы Дятлова Виктор Ворошилов недавно был убит при загадочных обстоятельствах. Мужчина так и не успел раскрыть всю правду.

Главный исследователь "второйгруппы Дятлова" Виктор Ворошилов недавно был убит при загадочныхобстоятельствах. Мужчина так и не успел раскрыть всю правду.Виктор Ворошиловмного лет занимался исследованием гибели куйбышевских студентов на перевалеЧивруай на Кольском полуострове в 1973 году. Однако до сих пор нет четкогоответа, что стало причиной трагедии "второй группы Дятлова".Материал дополняется