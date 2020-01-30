Главный исследователь второй
группы Дятлова Виктор Ворошилов недавно был убит при загадочных
обстоятельствах. Мужчина так и не успел раскрыть всю правду.
Главный исследователь "второй
группы Дятлова" Виктор Ворошилов недавно был убит при загадочных
обстоятельствах. Мужчина так и не успел раскрыть всю правду.
Виктор Ворошилов
много лет занимался исследованием гибели куйбышевских студентов на перевале
Чивруай на Кольском полуострове в 1973 году. Однако до сих пор нет четкого
ответа, что стало причиной трагедии "второй группы Дятлова".
Материал дополняется