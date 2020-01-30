Обсуждаемые поправки в Конституцию РФ не затронут самостоятельность местного самоуправления в России.

Обсуждаемые поправки в Конституцию РФ не затронут самостоятельность местного самоуправления в России.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию местного самоуправления.Он подчеркнул, что все ветви власти будут строго следовать 1-й и 2-й статьям Конституции, в которых гарантируется самостоятельность местного самоуправления, обеспечивая для каждого российского муниципалитета такие условия, при которых он мог работать качественно и с максимальной пользой для населения.Президент отметил важность такого вида управления, поскольку именно там фокусируется абсолютное большинство национальных проектов и поэтому, по его словам, их роль в реализации данных планов возрастет многократно.В связи с этим глава государства поручил начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года, отметив, что прежде всего необходимо укрепить муниципальные образования финансово.