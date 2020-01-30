Полиция задержала в Домодедово женщину, угрожавшую взорвать самолет. Сейчас злоумышленница находится под стражей. Взрывных устройств при ней не обнаружено, передает . Судя по комментариям ..

Полиция задержала в Домодедово женщину, угрожавшую взорвать самолет. Сейчас злоумышленница находится под стражей.Взрывных устройств при ней не обнаружено, передает . Судя по комментариям очевидцев, большинство людей не до конца поняли, что же в итоге произошло. По их словам, женщина начала вести себя неадекватно, а потом ее вывели полицейские. Ряд телеграм-каналов написали, что россиянка была пьяна и попросту устроила дебош. Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский лайнер авиакомпании S7 экстренно приземлился в аэропорту Домодедово. Пилоты доложили диспетчерам, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и самолет.