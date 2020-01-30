В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Вечером 28 января пьяный житель города Владимира напал на врачей «скорой» помощи, приехавших по вызову к его сыну. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает УМВД России по Владимирской области.Родители вызвали медиков 10-летнему ребёнка, почувствовавшему себя плохо. Когда «скорая» приехала, родители были сильно пьяны. Спустя какое-то время отец начал буянить и накинулся на женщин-врачей с молотком. Они сразу же выбежали на улицу и вызвали полицию. Ребёнка позднее увезли в больницу.