В Судьбе человека мать единственного ребенка Алексея Макарова и внучки Любови Полищук актриса Виктория Богатырева рассказывает о том, как живется им с 9-летней дочкой без папы. По ее словам, повзрослевшая уже Варя все понимает, она обижена на папу, и сама не хочет его видеть.

В "Судьбе человека" мать единственного ребенка Алексея Макарова и внучки Любови Полищук актриса Виктория Богатырева рассказывает о том, как живется им с 9-летней дочкой без папы.Свою знаменитую бабушку девочка никогда не видела – родилась уже после ее смерти, но знает о ней и гордится, когда ее узнают, как внучку Полищук.С отцом ребенка, однако, отношения у Виктории так и не сложились. Она рассказывает о том, как уступила напору красивого и талантливого актера, хотя на момент знакомства собиралась замуж за другого мужчину.От него предложения Богатырева так и не дождалась, а Макаров "купил" ее красивыми ухаживаниями и тем, что уже на третьем свидании попросил родить ему ребенка.Тогда актриса еще не знала зачастую скандальных подробностей отношений Алексея с его бывшими женщинами – в том числе и о том, что он мог поднять на них руку, как это было с Анастасией Макеевой.Богатырева вспоминает, что чувствовала "недолюбленность" Алексея, его обиду на родителей, и верила, что сможет исправить ситуацию, "отогреть" любимого мужчину.Однако сделать это ей не удалось. Когда Виктория забеременела, пара рассталась.Актриса вспоминает, что Макаров в их с дочкой жизни то появлялся, то пропадал, не выполнял обязательств, о которых они договаривались в отношении воспитания ребенка."Нельзя, чтобы когда у тебя есть настроение – у тебя есть семья, а нет настроения – ты про нее забываешь. Варя не игрушка, не котенок", — говорит Виктория.По ее словам, повзрослевшая уже Варя все понимает, она обижена на папу, и сама не хочет его видеть.Виктория же Макарову благодарна за опыт, из которого старается извлекать для себя только положительное.Что особо расстраивало актрису после расставания с Алексеем? Как отреагировали друг на друга Богатырева и Макеева, когда встретились на "Кинотавре"?Действительно ли Дмитрий Марьянов посоветовал Виктории – тогда еще студентке педагогического вуза – идти в актрисы?Кто привел ее в фильм Александра Абдулова "Бременские музыканты", и как прославленный актер спасал красавиц-актрис от любвеобильных мафиози?Что вспоминает Виктория о проведенном в Грузии детстве, причинах отъезда семьи в Россию и своей работе в модельном агентстве?Какие психологические проблемы Макарова помешали им создать прочный супружеский союз, и как Виктория реагирует на его отношения с женщинами, которые появились в жизни Алексея после нее?Откровения Виктории Богатыревой – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".