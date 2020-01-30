В Красноярске близнецы родились в разные дни: девочка - незадолго до полуночи 28 января, а мальчик – в первые минуты 29 января. Мама новорожденных пока не решила, будет регистрировать рождение близнецов одним днем, или же датами, когда они появились на свет. Медики говорят, это очень редкий случай.

В роддоме Красноярска с разницей всего лишь в 11 минут родились близнецы. Уникальность этих родов в том, что девочка появилась незадолго до полуночи 28 января, а мальчик – в первые минуты 29 января.Мама малышей, у которой уже есть двое детей, рассказала, что девочка еще во время беременности была активнее, но сейчас спит больше братика. Тот же, напротив, проявляет теперь большую активность.Медики говорят, что такие случаи – большая редкость, сообщает сайт "Комсомолки".Мама новорожденных пока не решила, будет регистрировать рождение близнецов одним днем, или же реальными датами, когда они появились на свет.