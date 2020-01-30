Рекордно мало ледовых переправ в этом году открыто в Алтайском крае. Как сообщает ГТРК Алтай, связано это с аномально теплой зимой.

Рекордно мало ледовых переправ в этом году открыто в Алтайском крае. Как сообщает ГТРК "Алтай", связано это с аномально теплой зимой.Сегодня настал черед радоваться у жителей Быстроистокского района. У них появилась ледовая переправа. Она стала официальной пятой в регионе. Как рассказали эксперты Государственной инспекции по маломерным судам, главным показателем надежности льда является его толщина. Она должна выдержать вес до трех тонн. На этот раз сотрудниками ГИМС была озвучена толщина ледового покрытия — 40-52 см. Этого, по мнению специалистов, достаточно для проезда тяжелого транспорта.В обычные зимы в крае открывается 10-11 переправ. В этом году первую переправу открыли в конце декабря.