Рубль укрепляется по отношению к американской и европейской валютам. Об этом свидетельствуют последние данные о торгах на Московской бирже. Утром 30 января доллар подешевел на пять копеек, ..

Рубль укрепляется по отношению к американской и европейской валютам. Об этом свидетельствуют последние данные о торгах на Московской бирже.Утром 30 января доллар подешевел на пять копеек, а евро – на шесть. Таким образом, официальный на сегодня составляет 62,39 за американскую валюту и 68,67 за европейскую.