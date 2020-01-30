По меньшей мере 800 человек эвакуировали из здания химического факультета МГУ на Воробьевых горах после возгорания в системе вентиляции.

По меньшей мере 800 человек эвакуировали из здания химического факультета МГУ на Воробьевых горах после возгорания в системе вентиляции.В результате инцидента никто не пострадал, площадь пожара составила всего два квадратных метра. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрощитовой.Происшествие оказалось незначительным, однако из здания эвакуировали свыше 800 человек, которые около 20 минут дожидались у порога, когда спасатели справятся с огнем.