Самолет рейса Москва - Ростов-на-Дону авиакомпании Utair готовится к экстренной посадке в аэропорту Внуково. Сейчас он вырабатывает топливо. Около часа назад рейс вылетел из Москвы в направлении Ростова.

Самолет рейса Москва — Ростов-на-Дону авиакомпании Utair готовится к экстренной посадке в аэропорту Внуково.Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, сейчас самолет вырабатывает топливо.Около часа назад рейс вылетел из Москвы в направлении Ростова.В пресс-службе авиакомпании Utair сообщили, что самолет вернулся из-за технической поломки, поскольку сработал датчик положения закрылок.Посадка самолета не аварийная, сказали в компании. Просто командир принял решение вернуться в аэропорт вылета в целях безопасности.