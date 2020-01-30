Самолет рейса Москва - Ростов-на-Дону авиакомпании Utair готовится к экстренной посадке в аэропорту Внуково. Сейчас он вырабатывает топливо. Около часа назад рейс вылетел из Москвы в направлении Ростова.
Самолет рейса Москва — Ростов-на-Дону авиакомпании Utair готовится к экстренной посадке в аэропорту Внуково.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, сейчас самолет вырабатывает топливо.
Около часа назад рейс вылетел из Москвы в направлении Ростова.
В пресс-службе авиакомпании Utair сообщили, что самолет вернулся из-за технической поломки, поскольку сработал датчик положения закрылок.
Посадка самолета не аварийная, сказали в компании. Просто командир принял решение вернуться в аэропорт вылета в целях безопасности.