Прибывший в Домодедово из Симферополя самолет авиакомпании S7 встречали сотрудники собственной безопасности воздушной гавани и полицейские. Причина - одна из пассажирок рейса пригрозила привести в действие взрывное устройство.

Прибывший в Домодедово из Симферополя самолет авиакомпании S7 встречали сотрудники собственной безопасности воздушной гавани и полицейские. Причина — одна из пассажирок рейса пригрозила привести в действие взрывное устройство.Airbus A321 со 195 пассажирами на борту уже отбуксировали на стоянку, в настоящее время сотрудники экстренных служб пытаются наладить контакт с предполагаемой злоумышленницей. Никаких требований она не выдвигала.Источник "Интерфакса" утверждает, что женщина перебрала с алкоголем, а после приземления лайнера встала в проходе, подняла сумку и заявила о наличии бомбы."Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия", — говорится в официальном комментарии S7.Поблизости находятся кареты скорой помощи и машины пожарной охраны.