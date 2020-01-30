Экипаж самолёта заподозрил у одного пассажира инсульт. К счастью, на борту находился медик, который своевременно помог мужчине. Интересно, что причиной ухудшения состояния человека стал обыкновенный насморк.

Недавно на борту самолёта произошёл необычный случай, описанный в исследовании, опубликованном в издании Annals of Internal Medicine. Воздушное судно только-только набрало крейсерскую высоту, когда бортпроводники спросили, есть ли на борту врач. К счастью, среди пассажиров оказался доктор и профессор медицины Алан Хантер (Alan J. Hunter) из Орегонского университета науки и здоровья. Случай, который произошёл в тот день, он описал в своей недавней работе.Экипаж полагал, что у одного из пассажиров на борту случился инсульт — острое нарушение кровоснабжения головного мозга, которое может привести к его повреждению, а порой и к смерти человека. Однако после осмотра мужчины Хантер понял, что странные симптомы указывали на нечто иное. Но не было ясно, на что."Я увидел молодого и хорошо выглядящего пассажира. Но у него полностью обвисла правая часть лица. Более того, он не мог закрыть правый глаз", — сообщил профессор.Такое состояние по симптомам похоже на паралич Белла, который характеризуется параличом мышц с одной стороны лица и общей слабостью.Но молодой человек находился в сознании и был в нормальной физической форме. Его координация также не была нарушена.Несмотря на невнятную речь и обильное слюноотделение, пострадавший смог объяснить, что во время взлёта у него возникла внезапная боль в правой части головы и в ухе, а состояние сопровождалось ощущением давления.Мужчина также не страдал ни от каких заболеваний, если не считать насморка. Впрочем, он прошёл у него за день до полёта.Если бы предположение об инсульте у пассажира подтвердилось, самолёт был бы вынужден приземлиться как можно скорее. В этом случае мужчине была бы оказана срочная медицинская помощь. Но Хантер рассудил, эти меры не требовались, ведь его симптомы не указывали на инсульт.Медик предположил, что причиной паралича могла стать инфекция верхних дыхательных путей."Я подумал, не могло ли понижение атмосферного давления в салоне привести к относительному увеличению давления в среднем ухе из-за закупорки слуховой трубы", — отметил Хантер.Пассажиру дали подышать обогащённым кислородом воздухом и попросили сделать несколько приёмов, которые способствуют уменьшению давления в ушах. Обычно зевота, глотание и приём Вальсальвы — форсированное выдыхание при закрытом носе и рте — помогают это сделать. Через 15 минут мужчине стало значительно лучше, а спустя ещё несколько минут его состояние нормализовалось.После приземления Хантер начал изучать странные симптомы своего пациента и нашёл в научной литературе один подобный случай, названный "самолётным параличом". Его описали в 2018 году."Я также идентифицировал несколько случаев, описанных как баротравма лица", — рассказал Хантер. Но чаще всего такое состояние возникает в ситуациях, связанных с подводным плаванием."Такое состояние возникает во время подъёма [с глубины] у аквалангистов и очень редко — во время полёта, путешествий по возвышенностям, после некоторых операций на среднем ухе и при определённых структурных нарушениях среднего уха", — добавил учёный.Подобная баротравма лица может возникнуть при понижении атмосферного давления, что и происходит во время взлёта самолёта. Когда это случается, давление в среднем ухе увеличивается, что приводит к так называемой ишемической дисфункции лицевого нерва.Хорошая новость в том, что от подобного одностороннего лицевого паралича можно избавиться довольно быстро: 15 минут описанных выше упражнений улучшат состояние человека.По словам Хантера, вряд ли можно столкнуться с такой проблемой дважды в своей жизни, но в редких случаях такое состояние может периодически давать о себе знать. В этом случае помогут антигистаминные и противоточные средства или кортикостероиды, принятые в профилактических целях, заключает профессор.К слову, авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о самых курьёзных случаях из медицинской практики 2019 года.