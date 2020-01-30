После завершения крупного турнира в Вейк-ан-Зее Международная федерация шахмат опубликовала новый рейтинг-лист ведущих гроссмейстеров. Его возглавляет чемпиона мира и второй призер турнира в Нидерландах Магнус Карлсен. Россияне Александр Грищук и Ян Непомнящий стоят на 4-м и 5-м местах.

После завершения крупного турнира в голландском Вейк-ан-Зее Международная федерация шахмат опубликовала новый рейтинг-лист ведущих гроссмейстеров мира. Его возглавляет чемпиона мира и второй призер турнира в Нидерландах Магнус Карлсен. Россияне Александр Грищук и Ян Непомнящий стоят на 4-м и 5-м местах соответственно.Американец итальянского происхождения Фабиано Каруана, который единолично победил в Вейк-ан-Зее, занимает вторую строчку классификации: у Карлсена 2872 балла, у Каруаны – 2822. Трете место у представителя Китая Дин Лижэня (2805). Далее стоят Грищук (2777) и Непомнящий (2774).Еще три наших гроссмейстера расположились в конце Топ-20 мирового рейтинга: экс-чемпион мира Владимир Крамник (2753) занимает 17-ю строчку, вице-чемпион мира Сергей Карякин (2752) – на 18-м месте, строчкой ниже стоит Никита Витюгов (2747), который провалил выступление в Вейк-ан-Зее, заняв только 12-е место.Владислав Артемьев (2731), который также играл в Нидерландах, занимает 23-е место, Дмитрий Андрейкин (2726) – 24-е, многократный чемпион России Петр Свидлер (2723) – на 28-м, Евгений Томашевский (2705) – на 35-м. Даниил Дубов (2683), который лучше всех россиян проявил себя в Вейк-ан-Зее, войдя там в пятерку лучших, занимает в классификации ФИДЕ 53-е место.