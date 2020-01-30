Злоумышленники под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности перечислили денежные средства компании на расчетный счет организации, подконтрольной фигурантке...

Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора одной из транспортных компаний в мошенничестве на сумму 25 миллионов рублей.Как сообщалось ранее, генеральный директор одной из транспортных компаний совместно с владелицей акций указанной компании незаконно похитили с расчетного счета данной организации денежные средства. Злоумышленники, используя свое служебное положение, имея доступ к управлению расчетным счетом, в том числе и посредством электронной системы «банк-клиент», под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности перечислили денежные средства компании на расчетный счет организации, подконтрольной фигурантке. Сумма материального ущерба составила 25 миллионов рублей.Настоящее уголовное дело выделено СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве из уголовного дела, возбужденного СЧ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», в отношении одного из фигурантов в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.Сотрудниками ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 33-летний москвич, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28