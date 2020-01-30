Злоумышленник заключил 23 договора залога с юридическими лицами, по которым фактически предмет залога отсутствовал. Ущерб составил свыше 497 миллионов рублей...

«СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о преднамеренном банкротстве с причинением ущерба на сумму свыше 497 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что фигурант уголовного дела, являясь акционером, собственником и руководителем одного из банков, зная финансовое состояние банка и размер его активов, воспользовался своим служебным положением. Мужчина совершил умышленные действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Злоумышленник заключил 23 договора залога с 23 юридическими лицами, по которым фактически предмет залога отсутствовал. Сумма материального ущерба составила свыше 497 миллионов рублей.По данному факту СЧ СУ УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28