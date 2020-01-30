Незаконным задержанием журналиста издания Meduza Ивана Голунова руководил экс-начальник отделения УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец. С таким заявлением выступил представитель следствия на заседании столичного Басманного суда

Незаконным задержанием журналиста издания Meduza Ивана Голунова руководил экс-начальник отделения УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец. С таким заявлением выступил представитель следствия на заседании столичного Басманного суда, передает ТАСС.По словам следователя, один из фигурантов дела Голунова, Роман Феофанов, "принял участие в составе организованной группы под руководством Ляховца", чтобы незаконно привлечь журналиста к уголовной ответственности.Как сообщает РИА Новости, суд санкционировал арест Феофанова и его коллеги Дениса Коновалова. Феофанов заключен под стражу до 29 марта.Защита Коновалова просила о мере пресечения в виде домашнего ареста, поскольку экс-полицейский сейчас нигде не работает и имеет ребенка с ограниченными возможностями. Однако следствие и представитель потерпевшего – журналиста Голунова – выступили за заключение под стражу.Представитель следствия пояснил, что Коновалов обладает обширными связями в правоохранительных органах и спецслужбах и может использовать эти связи, чтобы продолжить преступную деятельность.Бывших полицейских задержали 29 января. Им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. По данным следствия, бывшие правоохранители незаконно приобрели наркотики и подкинули их Голунову. Ранее сообщалось, что никто из них не признал свою вину. Ляховец при этом заявил о давлении со стороны следствия.Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. Дело журналиста вызвало большой общественный резонанс. Под давлением общественности уголовное преследование журналиста было прекращено. В январе текущего года его признали потерпевшим.