Новая информационная панель позволяет следить за распространением смертельно опасного коронавируса практически в режиме реального времени. Система использует только подтверждённые данные и призвана в том числе оградить людей от ложной информации, вызывающей панику.

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса разработали онлайн-карту распространения коронавируса. Она позволяет пользователям следить за ситуацией практически в режиме реального времени.Напомним, что новый коронавирус, обозначенный ВОЗ как 2019-nCoV, вызвал вспышку пневмонии в китайском городе Ухань, после чего начал распространяться по другим городам и странам.По данным на 30 января, число заразившихся составляет почти восемь тысяч человек, а число жертв превысило 170 человек. Вирус выявили уже в 16 странах.Новая информационная панель, созданная учёными, отображает данные, полученные из различных официальных источников. Это в первую очередь Всемирная организация здравоохранения, Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Европы и Китая, Национальная комиссия по здравоохранению КНР.Данные отображаются на карте мира. Места, где подтверждены случаи заражения вирусом, обозначены красным кругом. Чем больше его диаметр, тем масштабнее вспышка. Регионы, в которых зарегистрированы летальные исходы, отмечены значком "х".Пользователь может нажать на любой круг, чтобы получить больше информации.Данные о распространении коронавируса обновляются по мере поступления свежих отчётов.Иллюстрация Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering.Справа от карты отображается количество подтверждённых случаев заражения, смерти и выздоровления людей в разных странах и регионах. Слева есть небольшой график, отображающий динамику распространения вируса.Данные обновляются по мере поступления свежих отчётов (примерно каждый час).Разработчики полагают, что в данной ситуации очень важно предоставить общественности чёткую картину происходящего. Ведь многие регионы охвачены паникой, которая возникает в том числе из-за ложной информации из непроверенных источников.К слову, в Китае начались задержки и аресты людей, которых обвиняют в распространении фейковых данных о коронавирусе в Интернете и нарушении общественного порядка.Любой желающий может ознакомиться с последними данными о распространении 2019-nCoV здесь.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" сообщали, что новый коронавирус передался людям от змей.Добавим также, что сегодня Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке в качестве одной из защитных мер. Тем временем Минздрав обнародовал список лекарств для лечения коронавируса.