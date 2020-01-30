Футболист Александр Кокорин хочет разорвать контракт с петербургским Зенитом. Спортсмен планирует перейти в европейский клуб, сообщает издание Известия. Представитель Кокорина ..

Футболист Александр Кокорин хочет разорвать контракт с петербургским "Зенитом". Спортсмен планирует перейти в европейский клуб, сообщает издание "Известия".Представитель Кокорина отказался комментировать эту информацию. "Пусть лучше "Зенит" что-то скажет. Я и так уже много всего говорю", – заявил Кирилл Логинов.Напомним, в сентябре прошлого года игрок команды "Зенит" вышел на свободу по УДО. Александр Кокорин отбывал наказание вместе с Павлом Мамаевым за две драки в Москве в октябре 2018 года, сообщает