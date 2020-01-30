Треть выпускников ВУЗов области - экономисты и управленцы

- Сын не знает, на кого пойти учиться, и нужно ли ему вообще получать высшее образование, - рассказала позвонившая в нашу редакцию жительница Коврова Мария Курлыкова. - Скажите, какое образование пользуется большей популярностью у молодёжи - средне-специальное или высшее? И сколько вообще в области студентов?С дипломом - 3 из 4-хКо Дню студента Владимирстат составил цифровой портрет студенчества области. И статистика, скажем сразу, удручающая. В высшие учебные заведения области поступает всё меньше молодых людей, сокращается и число преподавателей. Зато в колледжах абитуриентов, а после - студентов, стало больше.По данным статистиков, в 2018-2019 учебном году в вузах области обучалось 27,1 тыс. студентов. Для сравнения - на год раньше гранит науки «грызли» 27,3 тыс. человек.Что касается, негосударственных «вышек», то в 2018-2019 учебном году в них получали образование 500 человек. И это очень мало! Такая цифра объясняется тем, что негосударственных учебных заведений в принципе стало меньше - было 5, осталось 2. На два года раньше в них учились 3,5 тысячи молодых людей.Стало меньше и выпускников - в 2018 году владимирские вузы выпустили 6,7 тыс. дипломированных специалистов, хотя приняли на учёбу 8,9 тыс. студентов. Выходит, только 3 студента из 4-х получили диплом. Остальные или «вылетели» на сессии, или просто бросили учиться по разным причинам. Двумя годами раньше студентами стали 8,1 тыс. молодых людей, из них выпускников было 7,7 тыс.Учить некому?Стало меньше не только студентов, но и преподавателей и профессоров. Численность штатного профессорско-преподавательского персонала вузов в прошлом году составляла 1218 человек. И это на 205 сотрудников меньше, чем двумя годами ранее. За этот срок владимирские «вышки» потеряли 40 докторов и 90 кандидатов наук, 45 профессоров и 32 доцентов.Физики и лирикиКакие профессии выбирает владимирская молодёжь? Треть студентов области - экономисты и управленцы, причём примерно столько же их было и 2 года назад, даже стало чуть-чуть больше. И это притом, что везде твердят про престиж рабочих специальностей. Их, кстати, студенты жалуют меньше. По сравнению с 2016 годом, приём учащихся и выпуск квалифицированных рабочих стали меньше на 400 человек.На втором месте рейтинга популярности идёт группа специальностей «гуманитарные науки». Правда, «лириков» стало немного меньше, чем раньше. Зато прибавилось тех, кто учится на специальностях «образование и педагогика».«Вышка» не нужна?Колледжи, по данным статистиков, снова показывают рост числа своих студентов. В государственных ссузах в 2018-2019 учебном году по программам подготовки специалистов среднего звена обучалось 20,7 тыс. студентов, это на 1,4 тысячи больше, по сравнению с 2016-2017 учебным годом. Тут, кстати, можно предположить, что такая популярность может быть связана с тем, что для поступления в них не нужно сдавать ЕГЭ.