В четверг, 30 января, арестован кассир Уулу Мирлан Нурланбек, который избил покупателя за неоплаченную банку кофе. Соответствующее решение вынес Зюзинский суд Москвы. Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России.

В четверг, 30 января, арестован кассир Уулу Мирлан Нурланбек, который избил покупателя за неоплаченную банку кофе.Соответствующее решение вынес Зюзинский суд Москвы. Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России. В заключении злоумышленнику придется пробыть пока два месяца, до 29 марта.Инцидент произошел 20 января в подсобном помещении одного из столичных магазинов, расположенных на Симферопольском бульваре. 38-летний покупатель пытался пронести мимо кассы банку растворимого кофе. Грабителя увидел 26-летний кассир. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, заподозренный в краже начал оскорблять сотрудника магазина. Последний не сдержался и ударил вора кулаком в грудь, а затем ногой по голове.Пострадавшего отправили домой, где он скончался спустя шесть дней от кровопотери. Причиной его смерти стала тупая травма живота.