В Прямом эфире – попытка разобраться в таинственных обстоятельствах гибели группы студентов Куйбышевского авиационного института на Кольском полуострове — в районе перевала Чивруай в 1973 году. Официальной версией гибели назвали переохлаждение, хотя само дело до сих пор засекречено.

В "Прямом эфире" – попытка разобраться в таинственных обстоятельствах гибели группы из десяти студентов Куйбышевского авиационного института на Кольском полуострове — в районе перевала Чивруай в 1973 году.Следствие завершилось достаточно быстро, официальной версией гибели назвали переохлаждение, хотя загадок в этом деле до сих пор немало, а само оно до сих пор засекречено.Известно, что нашли не всех сразу: в феврале обнаружили пятерых туристов, еще двоих — в марте, потом двоих — в мае и только в июне — последнего погибшего.На лицах студентов застыла маска ужаса, что породило разные версии их смерти. Кто-то говорил, что они могли увидеть Снежного человека, кто-то вспоминал о аномалиях этого места – мол, здесь даже на местных порой нападает "морок".А исследователь тайн XX века Владимир Нагаев в студии программы предположил, что причиной смерти студентов могло стать радиационно-химическое поражение."Поэтому их хоронили в закрытых гробах. Не было глазных яблок, потому что радиация их просто выжгла", — говорит Нагаев.Немало и тех, кто считает, что ребята, действительно, не были достаточно подготовлены к суровым погодным условиям Кольского полуострова, тем более что на те дни были даны штормовые предупреждения.Побывавший в первой поисковой группе на перевале в 1973-м Владимир Борзенков рассказывает, что погода тогда "была запредельной", и "выжить при такой погоде было практически невозможно".Единственным, кто не верил в официальную версию и пытался сам выяснить причину смерти студентов, был двоюродный брат одного из погибших Виктор Ворошилов.Команда программы собиралась вместе с ним в экспедицию на место гибели группы, но за две недели до ее начала Виктор был зверски убит.Связана ли его смерть с попытками расследовать причины гибели группы студентов? Что удалось обнаружить корреспонденту программы во время экспедиции к месту трагедии?Почему до сих пор это дело засекречено, если причиной смерти туристов действительно было переохлаждение?Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".