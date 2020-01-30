Его приговорили к 1,5 годам исправительных работ

В Петушинском районе Владимирской области прошёл суд над местным 22-летним жителем. Его признали виновным в ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.Вечером 15 января 2019 года юноша, выпив много алкоголя, решил пошутить, и, позвонив по единому номеру экстренных служб «112», заявил, что в одном из домов в городе Костерёво заминированы несколько квартир. Спасатели, выехавшие по вызову, не обнаружили какой-либо угрозы жизни людей.На заседании суда молодой человек признал свою вину. Его приговорили к 1,5 годам исправительных работ.