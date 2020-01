Сложно представить, что сто миллионов лет назад самые крупные динозавры, подобно цирковым собачкам, ходили на передних ногах. Однако именно такую гипотезу поддерживает новое исследование. Впрочем, на передних конечностях гиганты передвигались лишь в определённых условиях.

Самые крупные животные, которые когда-либо жили на суше, относятся к группе под названием завроподы. Это четвероногие растительноядные динозавры, обитавшие 210-85 миллионов лет назад на всех материках, включая Антарктиду.Наиболее известные представители этой группы - брахиозавры, диплодоки и бронтозавры.Вопреки названию, которое означает "ящероногие динозавры", строением конечностей эти гиганты больше походили не на ящериц, а на слонов. У них были толстые, похожие на колонны ноги, переносящие массивные тела.Но, возможно, эти динозавры не всегда передвигались на четырёх ногах.Новое исследование американских учёных, представленное в журнале Ichnos, предполагает, что завроподы могли передвигаться на двух конечностях. Причём передних.Эта гипотеза, способная изменить предыдущие представления о древних травоядных гигантах (и, казалось бы, противоречащая законам физиологии) была впервые выдвинута несколько десятилетий назад. Тогда палеонтологи обнаружили в американском штате Техас несколько необычных следов.Специалисты не сомневались, что отпечатки были оставлены передними конечностями завропода. Причём создавалось впечатление, что он не шёл, а плыл, ударяя ногами по дну и отталкиваясь от него.Со временем эта гипотеза потеряла свою популярность: палеонтологи получили массу подтверждений, что завроподы были наземными животными, а не полуводными, как считалось ранее. А находку из Техаса объяснили тем, что передние конечности динозавров, на которые приходился больший вес их тела, оставляли более чёткие следы, чем задние.Однако версия о том, что завроподы передвигались по водоёмам на передних конечностях, не была забыта. И теперь о ней заговорили вновь.Причиной этому послужили находки, сделанные в 2007 году в известняковом карьере, который является частью формации Глен Роуз. Там было обнаружено несколько десятков следов динозавров, возраст которых оценивается в 110 миллионов лет (меловой период).Следы завроподов, найденные в известняковом карьере в Техасе.Фото Heritage Museum of the Texas Hill Country.Речь, в частности, идёт о трёх параллельных цепочках следов, оставленных передними лапами завроподов.Остаётся неизвестным, каким именно видам принадлежат эти отпечатки. Но судя по тому, что длина и ширина последних составляют примерно по 70 сантиметров, их явно оставили настоящие гиганты.Авторы исследования не исключают, что отпечатки задних конечностей динозавров были нечёткими и попросту не сохранились.Но, с другой стороны, новая находка поддерживает теорию о том, что более сотни миллионов лет назад завроподы передвигались по относительно глубокому водоёму довольно необычным способом - задействуя передние конечности, чтобы отталкиваться от дна. Между тем их задние конечности дна не касались.Передвижение крупного завропода по водоёму в представлении исследователей.Иллюстрация R.T. Bakker/Farlow et al., Ichnos, 2019.Конечно, сложно представить, что на суше огромные создания ходили на передних ногах. Скорее всего, их задние конечности отдыхали только во время переходов через реки и озёра.Собственно, эта гипотеза не противоречит тому факту, что травоядные гиганты обитали на суше. Ведь, скажем, слоны не относятся к полуводным млекопитающим, но при этом вполне способны пересечь водоём.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" рассказывали о самых северных останках завроподов, найденных в Якутии.