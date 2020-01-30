В Башкирии с подозрением на коронавирус были госпитализированы три человека. Эти люди прилетели из Саньи. У них зафиксированы симптомы, характерные для эпидемии. По данным , у женщины с ..

В Башкирии с подозрением на коронавирус были госпитализированы три человека. Эти люди прилетели из Саньи. У них зафиксированы симптомы, характерные для эпидемии.По данным , у женщины с ребенком трех лет и еще одного пассажира была повышенная температура. У людей взяли анализы и отправили их в лабораторию Новосибирска. Пассажиры обследуются в инфекционной больнице. Ожидается, что уже на днях их анализы уже будут готовы.