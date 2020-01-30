Три с половиной года проведет в колонии строгого режима сантехник из Копейска Максим Пашнин, который устроил пьяный дебош на борту самолета и ударил капитана воздушного судна. В четверг Обской городской суд Новосибирской области признал его виновным в хулиганстве, нарушении правил безопасности и оскорблении представителя власти.

Три с половиной года проведет в колонии строгого режима сантехник из Копейска Максим Пашнин, который устроил пьяный дебош на борту самолета и ударил капитана воздушного судна. В четверг Обской городской суд Новосибирской области признал его виновным в хулиганстве, нарушении правил безопасности и оскорблении представителя власти.Скандал Пашнин закатил 14 мая 2019 года, во время посадки на рейс "Аэрофлота" из Новосибирска в Москву. В столицу мужчина направлялся на свидание, а выпить перед полетом, по собственному признанию, его вынудила аэрофобия. На борт пассажир поднялся с зажженной сигаретой, тушить которую он и не собирался, несмотря на призывы стюардесс. Последним он в грубой форме посоветовал заниматься своими делами, а появившимся пилотам предложил поговорить по-мужски. В итоге до своего кресла в салоне Пашнин так и не дошел — его силой препроводили в отделение полиции, где он продолжил крушить мебель, скандалить и оскорблять стражей порядка.Разгул обернулся уголовным преследованием и суровым приговором — ранее судимому Пашнину дали три года и шесть месяцев в колонии строгого режима.