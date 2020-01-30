В Алтайском крае уже вторую неделю не прекращается метель. Из-за непогоды несколько населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира.

В Алтайском крае уже вторую неделю не прекращается метель. Из-за непогоды несколько населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира.В трех районах Алтайского края введен режим ЧС. Стало известно, что между городами нарушено сообщение. На автомагистралях перекрыто движение машин. Работники коммунального хозяйства круглосуточно убирают снег в попытке устранить последствия жуткой стихии.Аналогичная ситуация произошла и в Кемеровской области. Там уже несколько дней сильный снегопад и шквалистый ветер. Невозможно передвижение на дорогах, так как из-за осадков нулевая видимость, сообщает "".