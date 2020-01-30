В соответствии со статьей 264.1 УК РФ виновному может грозить наказание как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободы.

Отделом дознания ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Кольчугино. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Предварительно установлено, что автомобиль «ВАЗ-21041» под управлением мужчины был остановлен на одной из улиц города Кльчугино в ночное время инспекторами дорожно-патрульной службы в середине декабря прошлого года. Водитель, от которого исходил запах алкоголя, прошел освидетельствование, результаты которого подтвердили, что он находится в состоянии опьянения. Свою вину мужчина отрицать не стал. Также выяснилось, что ранее, в ноябре 2018 года, автолюбитель привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного деяния и был лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.В соответствии со статьей 264.1 УК РФ виновному может грозить наказание как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободы.Сотрудники Госавтоинспекции вновь напоминают, что садясь за руль в нетрезвом состоянии, человек не только грубо нарушает закон, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.