Местный житель обвиняется в совершении двух имущественных преступлений

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.158 УК РФ (кража).По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый, убедившись, что хозяев нет дома, с помощью металлической трубы взломал входную дверь и проник в дачный дом в одной из деревень Гусь-Хрустального района, откуда похитил бытовую технику.Продолжая свою противоправную деятельность, злоумышленник совершил еще одну кражу из дачного дома, расположенного на территории того же населенного пункта. Фигурант похитил электрический инструмент и бытовую технику.В ходе следствия полицейские установили ещё один эпизод преступной деятельности злоумышленника. В тот же период времени обвиняемый похитил денежные средства в сумме 8 тысяч рублей из квартиры жительницы Гусь-Хрустального района.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на территории Гусь-Хрустального района в ходе проведения оперативных мероприятий. Похищенные денежные средства фигурант потратил на личные нужды, а имущество оставил для личного пользования.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.