В итальянском городе Чивитавеккья из-за коронавируса заблокировано круизное судно Costa Smeralda. На его борту находятся 67 россиян.

В итальянском городе Чивитавеккья из-за коронавируса заблокировано круизное судно Costa Smeralda. На его борту находятся 67 россиян.В ближайшее время к российским гражданам прибудет сотрудник посольства для оказания возможного необходимого содействия на месте. Пассажиры судна обеспечиваются питанием и всем необходимым. Вопрос держится на контроле, сообщает РИА Новости.Всего на борту круизного судна находятся более шести тысяч пассажиров, сообщает The Guardian. Пассажиры лайнера оказались заблокированы в порту в ста километрах от Рима. Это связано с тем, что на борту находится 54-летняя женщина с подозрением на заболевание. На ночь она была изолирована в больничной палате на корабле.На борт лайнера поднялись специалисты Национального института инфекционных заболеваний. Предположительно, результаты исследования появятся во второй половине дня.Ранее стало известно, что Россия частично закрывает границу с Китаем. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.