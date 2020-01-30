Девочка в Москве заявила в полицию, что с конца декабря не видела своих родителей, сейчас ребенок находится в больнице.

Девочка в Москве заявила в полицию, что с конца декабря не видела своих родителей, сейчас ребенок находится в больнице.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения.Отмечается, что в полицию ребенок обратился 29 января 2020 года, сообщив, что своих родителей она не видела с 26 декабря 2019 года. В данное время девочка находится в детской больнице, ее здоровью ничего не угрожает. После выписки подросток будет направлен в учреждение социальной защиты.По информации департамента, данная семья не состоит на учете в учреждениях соцзащиты и за социальной помощью не обращалась.Правоохранительные органы расследуют обстоятельства дела.