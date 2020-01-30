В Москве кассир магазина напал с кулаками на покупателя. Инцидент произошел в районе Зюзино, передает агентство Москва. Сотрудник супермаркета ударил мужчину рукой в грудь. Травма ..

В Москве кассир магазина напал с кулаками на покупателя. Инцидент произошел в районе Зюзино, передает агентство "Москва".Сотрудник супермаркета ударил мужчину рукой в грудь. Травма оказалась смертельной – пострадавший скончался через несколько дней от кровопотери.Злоумышленника задержали в Подмосковье. В отношении кассира возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть", сообщает .