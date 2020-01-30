В отношении мужчины, бросившего двоих детей в аэропорту Шереметьево, возбудили уголовное дело об истязании (статья 117 УК РФ). Об этом сообщили на официальном сайте Следственного комитета России.

В отношении мужчины, бросившего двоих детей в аэропорту Шереметьево, возбудили уголовное дело об истязании (статья 117 УК РФ). Об этом сообщили на официальном сайте Следственного комитета России."Данный мужчина, находясь по месту жительства в городе Комсомольск-на-Амуре, причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев", – сообщили в СК.Выяснилось, что данная семья не раз попадала в поле зрения органов системы профилактики из-за ненадлежащего воспитания родителями детей. Теперь следователям предстоит выяснить, почему компетентные органы не приняли соответствующих мер."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность"), в ходе которого будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики", – проинформировали в СК.Ранее в отношении Виктора Гаврилова, который 26 января бросил сыновей в аэропорту, возбудили дело об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ).Мужчина впоследствии сам явился в правоохранительные органы и рассказал, что оказался в сложной финансовой ситуации и не мог больше содержать детей. Он просил не отдавать мальчиков матери, с которой находится в разводе.30 января уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова навестила детей в подмосковном социальном учреждении, куда временно поместили братьев. Омбудсмен сообщила, что дети чувствуют себя хорошо, но скучают по дому. Было решено передать мальчиков бабушке.