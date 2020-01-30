В Петербурге между Стрельной и Петергофом за территорией статусного гольф-клуба обнаружили человеческие останки. Предположительно, умерший – мужчина. По данным , жуткую находку обнаружил ..

В Петербурге между Стрельной и Петергофом за территорией статусного гольф-клуба обнаружили человеческие останки. Предположительно, умерший – мужчина.По данным , жуткую находку обнаружил сотрудник службы безопасности клуба. Мужчина сообщил об этом в территориальные правоохранительные органы. Останки направлены на экспертизу.