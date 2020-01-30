Среди погибших была многодетная мать

Четверо жителей Владимирской области умерли после употребления стеклоомывающей жидкости. СледКом РФ по Владимирской области завёл уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».25 января три женщины и один мужчина в возрасте от 20 до 36 лет во время застолья решили распить «незамерзайку» - жидкость для обмывания ветровых стекол автомобиля в период холодов, представляющая собой концентрат из спиртов. Буквально спустя несколько минут один из них скончался. Его собутыльников доставили в больницу в тяжёлом состоянии, где они умерли на следующий день.Все погибшие — жители Рязанской области, работавшие в Петушках на дорожном объекте. У одной женщины остались дети от разных отцов, судьбой которых займутся органы опеки.