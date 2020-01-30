30.01.2020

2020-01-30 17:50:03

В селе под Ковровом варят итальянские сыры

Местный житель Александр Корнеев варит его у себя на кухне. Правда , местными семья Корнеевых стала недавно. В Русино они переехали из Москвы. Как приживаются на ковровской земле итальянский сыр и выходцы из столицы ?



- Молочко приехало из села Павловское, от моих друзей - фермеров

Сегодня Александр будет варить качотту, с итальянского - сырок.

Будущий - солнечный - сыр варится на небольшом огне. Он поддерживает постоянную температуру 36-38 градусов, человеческую, рассказывает Александр Корнеев.



- В основном я делаю молодые сыры, это проще, их не нужно долго хранить, долго выдерживать... их можно приготовить и сразу скушать, сразу угостить, подарить, раздать, - говорит Александр Корнеев.

Но если качотту подержать в холодильнике, он может стать и твердым, делится секретами Александр. Про сыр он может рассказывать бесконечно. Всего за два года, когда он увлекся сыроварением , у него накопилось много секретов. И про Маасдам , и про сулугуни, и даже про камамбер и дор блю. Этот продукт нельзя делать без вдохновения, считает сыровар. Сыр, как живой организм, впитывает даже настроение, с каким его готовишь.

Именно вдохновение 9 лет назад позвало Александра с женой из Москвы на родину бабушки - в село Русино Ковровского района. Обустроили дом. Устроились на работу - их, людей творческих профессий, художников по образованию, пригласили в Дом культуры в соседнее село Павловское. Александр и Анна с детьми снимают кино, ставят спектакли , ходят в походы. А еще в Русино родилась Маруся .

- Ты ему помогаешь?

- Нет...

- Ну, атмосферу создает, рисунками.

Зимой Марусе скучновато - она единственный ребенок из пяти семей, которые здесь живут зимой. Ее любимое время - лето, когда в некогда большое село приезжают дачники. А папе скучать некогда. Здесь у него появилось еще одно важное дело. Возрождение храма святой Троицы.

- Это же движение, рост, преодоление себя, на мой взгляд, это и есть жизнь настоящая, к ней стремишься, ее решаешь. В случае с храмом, это было печальное... наследство, которое нам история оставила в этом селе: либо мы живем в этом селе, где есть храм разрушающийся, либо мы живем в селе, в котором храм восстанавливается, - говорит Александр Корнеев.

Порой Александр и сам не понимает , как получается собрать средства и найти единомышленников. Наверное, помогает чудо, А самое главное чудо происходит в людях, говорит он. Теперь, когда он делится планами, они уже не кажутся несбыточными. Это относится ко всему , что он делает/ В задумках - и собственная ферма, и восстановление погоста, и расчистка местного пруда. И конечно, восстановление святыни. На Троицу здесь произойдет очередное грандиозное событие - будут установлены купола, барабаны под них уже готовы. Завершением станет сельский праздник с щедрым столом . Конечно, с итальянскими сырами. Которым друзья Александра придумали общее название - Рeсинские.

Екатерина Гусева, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»