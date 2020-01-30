На вопросы журналистов ответил заместитель начальника УМВД – начальник полиции Валерий Саржин

30 января в пресс-центре УМВД России по Владимирской области состоялась пресс-конференция заместителя начальника регионального УМВД – начальника полиции Валерия Саржина.Темой встречи с представителями региональных средств массовой информации стали итоги деятельности УМВД России по Владимирской области за 2019 год.Открывая мероприятие с журналистами, Валерий Саржин поблагодарил присутствующих за сотрудничество и освещение вопросов состояния правопорядка и деятельности полиции.В своем выступлении заместитель начальника Управления довел информацию об основных результатах оперативно-служебной деятельности полиции региона в прошедшем году, обозначил проблемные направления, рассказал о профилактической работе, проводимой сотрудниками полиции.В 2019 году на территории области продолжилась тенденция снижения уровня преступности. Всего зарегистрировано 16787 преступлений, что на 2,8% меньше, чем в 2018 году (17263). Количество зарегистрированных убийств уменьшилось на 18,4%, разбойных нападений – на 26,2 %, грабежей – на 15,3%, краж – на 0,5%, в том числе из квартир – на 23%. Однако на 4,9% увеличилось число случаев причинения тяжкого вреда здоровью.В течение года правоохранительными органами раскрыто более 8790 уголовно наказуемых деяний, в том числе 1799 относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 85% всех зарегистрированных преступлений, расследовано 379 преступлений прошлых лет.В ходе пресс-конференции заместитель начальника УМВД – начальник полиции Валерий Саржин ответил на вопросы владимирских СМИ.Отдельно по вопросам, поставленным журналистами, на встрече были рассмотрены новые виды мошенничества, способы их совершения и меры профилактики. Проблемой остаются мошенничества и кражи, совершаемые с использованием мобильной связи, банковских карт и компьютерных технологий. В минувшем году зарегистрировано 1899 мошенничеств и 1090 краж, квалифицированных по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, раскрыто 23,4% и 18% соответственно.Также журналистов интересовали вопросы работы участковых уполномоченных полиции и сотрудников по делам несовершеннолетних по профилактике правонарушений, бытового насилия, безопасности дорожного движения.