В отдел полиции поступил звонок от неизвестного гражданина, который сообщил, что существует угроза совершения противоправного деяния...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о противоправном деянии.В оперативную службу «112» поступил звонок от неизвестного гражданина, который сообщил, что существует угроза совершения противоправного деяния в подъезде одного из домов на Фрунзенской набережной.На место происшествия незамедлительно были направлены полицейские и оперативные службы. При проверке территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В ходе проверки полицейские по адресу места происшествия в одной из квартир задержали подозреваемого – 36-летнего жителя столицы. Согласно акту медицинского освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения задержанного гражданина.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60