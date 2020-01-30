Злоумышленница и ее сообщники взломали дверь помещения и проникли внутрь. Похищенное женщина успела сбыть, а полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району задержали 33-летнюю приезжую девушку, подозреваемую в краже имущества», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В отдел полиции с заявлением о краже обратился генеральный директор кафе, расположенного на 1-й Новокузьминской улице. Он сообщил, что из помещения кафе неизвестные тайно похитили имущество: бытовую технику и дорогостоящий алкоголь. Сумма материального ущерба составила 250 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя ранее судимая приезжая. Установлено, что злоумышленница и ее сообщники взломали дверь помещения и проникли внутрь. Похищенное женщина успела сбыть, а полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18