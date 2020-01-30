30.01.2020

2020-01-30 20:40:03

Ветерану войны о голубом топливе остается только мечтать

Придет ли газ в деревню Ивано-Соболево? Люди по-прежнему ждут включения в план газификации. О голубом топливе мечтает и ветеран Великой Отечественной войны Нина Геранина. В Александровском районе побывала наша съёмочная группа.

Нину Геранину забрали из школы в 45-м. 14-летнюю комсомолку отправили рыть окопы, а после - помогать на железной дороге. Под Ленинградом девчата грузили рельсы на вагонетки, подвозили их путейцам.

- Мы сели отдыхать на шпалы. Сели, ну и ляля-траляля. Вдруг ни возьмись - сразу перед нами взрыв. А я сидела. Ну, мне осколками обои ноги - вот они, пятна-то – поранили.

Говорит: в то время не могла и подумать, что когда-нибудь будет сидеть за столом и чай пить с сахаром. Ещё бы чайник не в печке греть, а на газу.

Помогает дочь. Она - староста Ивано-Соболево, радеет за всех жителей деревни. Пишет письма в инстанции, обращалась даже на прямую линию Президента. И вот в прошлом году снова появилась надежда, правда, ненадолго. С жителями деревни разговаривал глава поселения.

- Федулов Олег Николаевич ответил: вас включили, в 20-м году будет газификация. В конце года собираемся опять, он говорит, что вы отпадаете, ваша деревня не вошла в газификацию.

Из 82 населенных пунктов поселения газифицированы всего 11. Многие, не дождавшись помощи, решают этот вопрос за свой счёт. Однако в Ивано-Соболево говорят, что даже за половину стоимости не смогут себе этого позволить.

- Детей в школу, сами на работу. Получается дом-то холодный стоит, газа нет. Я слышала, что 200 с лишним тысяч это нужно только за документы отдать. Денег таких у нас нет. Потому что по нашему району, по нашей области зарплаты у нас очень маленькие.

Глава Андреевского сельского поселения утверждает: сегодня он тоже в ситуации просящего.

- Ивано-Соболево - ладно, она дачная деревня. Там постоянно проживающих немного. Но у нас есть крупные поселки - это поселок Майский, где 800 человек живет. Село Годуново, Долгополе, Новоселка, Поречье и т.д. - где люди ждут газа больше 30 лет.

Обогревать дома электричеством местным не по карману. Так и живет деревня - на дровах и обещаниях. Вопрос о включении в программу газификации решает областная администрация. У жителей Ивано-Соболево к ней 2 вопроса. Почему газ только у соседей и ради чего раздавались обещания?

Екатерина Максимова, Александр Голубев

“Вести-Владимир”