В ближайшее время будут проведены лабораторные исследования, которые позволят поставить правильный диагноз

Утром 30 января во владимирскую больницу №5 с жалобами на самочувствие обратился 56-летний мужчина, недавно вернувшийся из Китая. По информации Зебра-ТВ, пациента проверяют на наличие коронавируса.2 этаж поликлиники, в которую обратился мужчина, сейчас закрыт для посетителей. Там проводятся дезинфекция помещений. Больного с подозрением на коронавирус врачи положили в инфекционное отделение больницы №6. В ближайшее время будут проведены лабораторные исследования, которые позволят поставить правильный диагноз.Во всех государственных больницах Владимирской области уже прошла подготовка к эпидемическому всплеску гриппа и других болезней, в том числе нового вируса. Инфекционная служба предпринимает меру к сбору показаний у пациентов. В медучреждениях региона уже есть 574 койки, среди них 346 – детские, а также 62 бокса для оказания медпомощи.