30.01.2020

2020-01-30 15:10:03

Владимирцу с подозрением на коронавирус поставлен диагноз острый бронхит

Во Владимире сегодня госпитализировали пациента, который обратился за медицинской помощью после возвращения из Китая. Мужчина пришёл на приём в поликлинику больницы № 5 областного центра.

Эту информацию "Вестям" подтвердил главный врач больницы Сергей Замковой. По его словам, у мужчины не было температуры, но он жаловался на кашель. Сразу сообщил, что 24 января вернулся во Владимир с китайского острова Хайнань. Пациента изолировали, в соответствии с инструкциями. Второй этаж был дезинфицирован. Мужчину с подозрением на коронавирус - отправили в инфекционное отделение Юрьевецкой больницы.

Отметим, что все наши земляки, которые прилетели из Китая в январе- под наблюдением сотрудников регионального Управления Роспотребнадзора. Сейчас владимирских туристов в КНР нет, подчёркивают в ведомстве.

Напомним, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, уже превысило 8 тысяч человек. И сегодня российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России с Китаем. Главная задача- не допустить распространения коронавируса.

Марина Колтунова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области: «Все граждане с признаками ОРВИ, и те которые были обнаружены в результате санитарно-карантинного контроля, и те которые обратились за медицинской помощью, после прибытия в течении 14-и дней. В обязательном порядке изолируются, госпитализируются и лабораторно обследуются на все вирусы ОРВИ, в том числе и на новую коронавирусную инфекцию».

И как только что «Вестям» сообщили в облздраве, мужчине с подозрением на коронавирус уже поставили диагноз. У пациента - острый бронхит