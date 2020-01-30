Один учитель истории долго не мог найти работу. Наконец в местном гороно ему говорят:
- Есть одно место - в школе для детей новых русских.
Он туда пошел. Пришел к директору, тот ему говорит походить, посмотреть, а потом идти на свой урок. Ну учитель и пошел. Заходит в первый попавшийся класс, там идет урок геометрии. Строгая учительница, сделав распальцовку, рассказывает:
- Жил когда-то чувак по кликухе Пифагор. Ходил без штанов. Однажды сшил себе из лоскутов штаны. Так появилось правило: Пифагоровы штаны во все стороны равны...
Ошарашенный историк выскочил из класса и зашел в следующий. Урок географии: толстый учитель, положив ноги на стол, объясняет:
- Не, пацаны, Турция не по кайфу, там стрем один. Вот Кипр - другая тема: там все настоящие бра
еще анекдот!